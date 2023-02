Netflix divulga teaser oficial da 2ª temporada de Cidade Invisível

Estrelada por Marco Pigossi e Alessandra Negrini, Cidade Invisível retornará em breve com a segunda temporada na Netflix, e a plataforma divulgou o teaser nesta quarta (8). Trata-se da primeira produção em live-action do diretor brasileiro Carlos Saldanha, indicado ao Oscar e conhecido pelas franquias animadas A Era do Gelo e Rio, além da animação O Touro Ferdinando.

Veja:

Nesta segunda temporada, após um bom tempo ausente, Eric (Marco Pigossi) aparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurado por garimpeiros, perto de Belém do Pará. Ele descobre que sua filha, Luna (Manu Dieguez), e a Cuca (Alessandra Negrini) estavam morando na região com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, Eric percebe que a menina tem uma missão maior a cumprir na região. Ao mesmo tempo, ao tentar protegê-la, ele se torna uma ameaça para o delicado balanço entre natureza e as entidades.

O teaser é narrado parcialmente na língua indígena tukano, trazida à tela pela personagem da Pajé Jaciara (Ermelinda Yepario). “Estamos levando a segunda temporada para Belém, um centro urbano rico de histórias. Os novos episódios mostram um Brasil indígena, do Norte, plural e com novas entidades e elementos muito interessantes da cultura popular”, diz Carlos Saldanha.

Com sete episódios, a primeira temporada temporada de Cidade Invisível está disponível e traz temas relevantes e atuais como a preservação ambiental, o resgate da cultura popular brasileira, além de explorar as relações humanas por meio do místico e do suspense.