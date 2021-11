Netflix divulga trailer do primeiro filme gay de Natal

A Netflix divulgou nesta quarta (10) o primeiro trailer de Single All the Way (Um Crush para o Natal, em português), primeira produção natalina da plataforma com temática gay. A estreia acontece em 2 de dezembro.

A trama acompanha Peter (Michael Urie), um homem desesperado para evitar o julgamento de sua família por conta de sua solteirice. Assim, ele convence seu melhor amigo Nick (Luke MacFarlane) em ir viajar com ele para passar as festas de final de ano e fingir ser seu namorado. O que Peter não sabe é que sua mãe (Kathy Najimy) arranjou um encontro às cegas para ele.

A direção é de Michael Mayer (Vestida para Casar) eo roteiro de Chad Hodge (Good Behavior).

Veja o trailer: