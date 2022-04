Netflix divulga trailer oficial da 4ª temporada de Stranger Things

A Netflix divulgou nesta terça (12), o novo trailer da 4ª temporada de Stranger Things, um dos grandes sucessos da plataforma. Com novos personagens na trama, uma nova ameaça surge na cidade de Hawkins e pode revelar o segredo para encerrar os horrores do Mundo Invertido, que será explicado com mais detalhes nesta fase.

Com nove episódios, o lançamento da 4ª temporada será dividido em duas partes: a primeira chega ao catálogo da plataforma de streaming em 27 de maio e a segunda, em 1º de julho.

Em meados do mês de fevereiro deste ano, a Netflix havia anunciado no Twitter que esta será a penúltima temporada da série. Os fãs, assim como os atores da produção, foram pegos de surpresa com a notícia. Em entrevista ao programa The Tonight Show com Jimmy Fallon, o ator Noah Schnapp, que interpreta Will Byers, revelou que o elenco todo se comoveu com o comunicado.

Veja o trailer da quarta temporada: