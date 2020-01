Netflix está produzindo série sobre Neymar, diz jornal francês

A trajetória de Neymar, 27 anos, pode ser contada em uma série documental na Netflix, segundo o jornal francês Le Parisien.

Segundo o jornal, o atacante do PSG já tem recebido a equipe de filmagens da plataforma, que ganhou acesso ao atleta, sua equipe e tem acompanhado sua rotina inclusive durante o trainamento.

Tanto a Netflix quanto o PSG têm mantido um perfil discreto em relação às gravações.

O jornal cita uma colaboração anterior de Neymar com a gigante do streaming: uma participação em "La Casa de Papel", uma das séries preferidas do jogador.

Não há nada oficial sobre a série nem se sabe quando ela chegaria à plataforma. A Netflix tem conteúdos de esporte - em novembro, estreou "Apache: A vida de Carlos Tevez", sobre o jogador argentino.