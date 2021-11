Netflix lança site com top 10 de filmes e séries em todo o mundo

A plataforma de streaming Netflix lançou um novo site que reúne estatísticas de visualizações de séries e filmes presentes no catálogo do serviço ao redor do mundo.

A página reúne os dez longas-metragens ou seriados com a maior quantidade de horas assistidas tanto globalmente quanto separado por região — é possível selecionar o Brasil como uma das nações —, e também pode usar filtros de conteúdos em inglês ou em outros idiomas.

Do jeito que você quiser

De forma personalizada, as listas podem ser configuradas para exibir também o desempenho de um programa em comparação com outros países. Essa é uma forma curiosa de saber se programas originais brasileiros, por exemplo, estão indo bem lá fora, ou se sucessos estrangeiros são bem recebidos também por aqui.

No momento de publicação desta matéria, por exemplo, Alerta Vermelho é o líder global em filmes em inglês com 148,72 milhões de horas de visualizações só nesta semana. O fenômeno Round 6 (ou Squid Game), que é o seriado mais visto da história da plataforma, segue liderando em sua categoria.

Com início em 28 de junho de 2021, os dados são atualizados todas as terças-feiras e são baseados na quantidade de horas semanais assistidas, sendo que temporadas diferentes de séries são tratadas como programas separados.

Interessados em baixar as listas para análises mais personalizadas e aprofundadas podem fazer o download dos dados em TSV ou para abrir em formato de planilha no Microsoft Excel.