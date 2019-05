Netflix lança teaser de O Escolhido, série de terror brasileira

A Netflix liberou nesta sexta-feira (17) o teaser de O Escolhido, primeira série de terror brasileira do serviço de streaming. Os episódios da primeira temporada chegam na plataforma em 28 de junho. A trama é centrada em um trio de médicos liderados pela atriz Paloma Bernardi. “É meu primeiro suspense e, ainda, no papel de um mulher que quer derrubar barreiras, bem diferentes das mocinhas que já fiz. Ela chega lá para curar, mas coisas acontecem”, diz Paloma.

Eles são levados a uma comunidade isolada no Pantanal, cuja população precisa ser vacinada contra uma nova mutação do zika vírus, e se deparam com um local misterioso e um líder enigmático.Os moradores acreditam que ele tem o poder de curar doenças sem fazer uso da medicina; isso os levará a confrontar a força da fé sobre a ciência. A série é uma adaptação da produção de TV mexicana Niño Santo, mas teve o roteiro adaptado para a realidade brasileira, tirando proveito dos costumes e das religiões locais.

O Escolhido foi escrita por Carol Munhoz e Raphael Draccon, conhecidos por seus trabalhos na literatura fantástica. "A gente tinha muita vontade de mostrar o Brasil, a magia e a beleza que existe aqui, nossos rios, nossa flora, nossa fauna", afirmou Carol em evento para a imprensa. Estreante na Netflix, Paloma Bernardi contou que foi a ideia central da história que a fez aceitar o papel. "O que me fez aceitar é essa dualidade da fé e da ciência. Não como confronto, mas como pilares que se complementam", comentou. Gravada na região Norte, a série pretende mostrar um país pouco explorado. “A gente vai mostrar para o Brasil e para o mundo essa riqueza de folclores, lendas e histórias que só as pessoas locais conhecem”, comemora.