Netflix pode lançar plano com propagandas até o fim do ano

A Netflix pode lançar o seu anunciado plano de streaming com propagandas antes do que o esperado. De acordo com o Deadline, a nova opção pode aparecer para os assinantes até o fim de 2022. Essa nova data para o lançamento é bem mais rápida do que a previamente discutida pelo CEO Reed Hastings, que estabelecia o novo plano para um prazo de até 2 anos.

"Sim, é um plano rápido e ambicioso, e vai exigir que sacrifiquemos algumas coisas", teria dito Hastings em uma recente chamada com os acionistas da Netflix.

O novo plano será mais barato do que os já oferecidos pela plataforma, e incluirá pequenas intervenções comerciais no meio da experiência de streaming. É um modelo já utilizado por competidores como Hulu e HBO Max nos EUA.

Vale lembrar também que o anúncio chega pouco depois da Netflix anunciar a perda de 200 mil assinantes no primeiro trimestre de 2022, uma das primeiras vezes que a plataforma não teve um crescimento de sua base de consumidores em sua história.