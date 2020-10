Netflix prepara filme com Meryl Streep, Jennifer Lawrence e Di Caprio

A Neftlix convocou um time de verdadeiros astros para o elenco sua próxima produção, Don’t Look Up.

Entre os nomes que já foram anunciados pela gigante do streaming estão Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Himesh Patel, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry e Tomer Sisley.

Dirigido por Adam McKay, Don’t Look Up seguirá dois cientistas de baixo nível que, ao descobrirem que um meteoro atingirá a Terra em seis meses, fazem um tour pela mídia para tentar alertar o mundo, mas encontram uma população bastante incrédula.

De acordo com o The Hollywood Reporter, DiCaprio e Jennifer Lawrence interpretarão os cientistas do filme. Os papéis dos outros astros ainda são desconhecidos.

Originalmente, as filmagens do longa estavam programadas para começar em abril de 2020, mas foram adiadas por conta da pandemia de coronavírus. O atraso, no entanto, pode ter favorecido a Netflix na inclusão de mais astros no elenco.

Segundo o site americano Deadline, essa é a primeira vez que uma produção consegue juntar tantos talentos desde Onze Homens e Um Segredo (2001) de Steven Soderbergh. Para isso, há rumores de que a Netflix está investindo mais de US$ 75 milhões no filme.