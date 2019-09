Netflix renova Stranger Things para quarta temporada

A Netflix anunciou no início da tarde desta segunda-feira (30) o retorno da série de ficção Stanger Things. Sem data de estreia definida, a renovação da quarta temporada foi feita através de um vídeo bastante misterioso com a frase “não estamos mais em Hawkins”, o que indica novos cenários na produção.

A turma de Mike (Finn Wolfhard) e Eleven (Millie Bobby Brown) se preparam para o quarto ano de aventuras, que deve sair da cidade de Hawkins.

Ainda estão no elenco Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Max (Sadie Sink), Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) e Steve (Joe Keery).

Confira o vídeo de divulgação:





A gigante do streaming ainda aproveitou para anunciar um novo acordo com os irmãos Duffer, Matt e Ross, que são os criadores de Stranger Things. No contrato, estão previstas diversas produções de séries e filmes pelos próximos anos.

As outras três temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.

A terceira temporada da série teve oito episódios (Foto: Divulgação)