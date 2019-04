Netflix vai ampliar conteúdo local com 30 filmes e séries

A Netflix vai ampliar o conteúdo brasileiro em sua plataforma, com a aceleração da produção nacional. Segundo o diretor global de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, a empresa vai produzir 30 filmes e séries no País nos próximos anos. "É apenas o começo", disse o executivo em palestra no Rio2C, evento sobre o setor audiovisual no Rio, na quarta, 24. A plataforma iniciou a produção de conteúdo brasileiro em 2017, com a série 3%.

A notícia veio acompanhada dos contratos firmados com Maísa e Larissa Manoela na última quarta-feira (24). Maísa fará fará parte de pelo menos três produções originais, enquanto Larissa vai estrelar o filme vai estrear o filme Modo Vaião, o primeiro da atriz para a plataforma. Além dos projetos que envolvem as aestrelas do SBT, a empresa de streamings confirmou uma versão em animação de O Menino Maluquinho, de Ziraldo. Além de uma versão da história Quem Nunca?, da escritora Thalita Rebouças. A trama acompanha três adolescentes em um acampamento escolar, lá elas fazem um pacto de se manterem solteiras, mas alguns garotos podem atraplahar estes planos.

Nomes como Fábio Porchat, Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita também deverão realizar projetos na plataforma. O humorista firmou contrato para três filmes. Já os atores serão estrelas da comédia romântica Ricos de Amor, que direção de Bruno Garotti (Cinderela Pop, 2018).

A Netflix ainda adiantou outras cinco novidades estarão disponíveis no catálogo muito em breve: Futebol, O Escolhido, Sintonia, Irmandade e Ninguém Tá Olhando. Ale´m disso foram confirmadas também novas temporadas de Samantha!, O Mecanismo e 3%.



O movimento do serviço de streaming vem como alívio em um momento de crise no audiovisual brasileiro, que enfrenta cobranças do TCU relativas à prestação de contas de projetos aprovados pela Ancine e com as mudanças da Lei Rouanet, que vão limitar o teto de liberação de recursos para produção e distribuição.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.