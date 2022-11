Netflix vai liberar 1º episódio de Wandinha antecipado para quem vai fazer Enem

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (16) que vai oferecer de presente para quem está fazendo o Enem este ano a oportunidade de ver a estreia da série Wandinha antecipadamente.

O capítulo será transmitido 20 de novembro, dia do segundo dia do exame, às 19h31, um minuto após o tempo limite da prova, que teve o primeiro dia no domingo passado (13).

O episódio vai ficar disponível por 12 horas, ou seja, até a manhã da segunda-feira (21). Interessados podem se inscrever na ação da Netflix neste site.

A produção do universo da Família Addams é uma das apostas da Netflix neste segundo semestre. A primeira temporada tem estreia prevista para o dia 23.

A série é protagonizada por Jenna Ortega e acompanha os desafios de Wandinha, filha mais velha de Mortícia e Gomez Adams, na Escola Nunca Mais.

Mortícia é vivida por Catherine Zeta-Jones, Gomez por Luis Guzmán e o elenco ainda inclui Gwendoline Christie como a diretora Larissa Weems, Christina Ricci como Marilyn Thornhull e Isaac Ordonez como Pgusley Addams, irmão de Wandinha.