Netinho é internado e passa por cirurgia no coração em São Paulo

(foto: Reprodução)

O cantor Netinho revelou nesta quarta-feira (7) que passou por um cateterismo no coração. Ele gravou vídeos divulgados em suas redes sociais, já depois de passar pela operação, para dizer que está bem e agora vai se dedidcar à recuperação.

"Foi tudo ótimo, graças a Deus e aos médicos. Nada Como Viver!", diz a legenda de um dos vídeos.

Antes do internamento, o cantor contou que estava no terceiro dia de uma bateria de exames de checkup no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Netinho explicou que uma placa de gordura foi encontrada em uma artéria na região do coração e por conta disso seus médicos iriam avaliar se era preciso colocar um novo stent. "Já tenho quatro, coloquei dois em 2015, dois em 2016 e agora quem sabe mais um. Quase um robocop", brinca.

Depois, ele voltou para atualizar que tinha passado pelo cateterismo e colocado o novo stent. "Estou ótimo aqui, apenas meio grogue da anestesia geral. Quero dizer à minha família, minha filha, meus amigos, meus fãs, que já já eu volto melhor ainda para fazer shows", garantiu. "Digo também que estou aqui nesse hospital porque trabalhei minha vida inteira para isso, nunca pedi favor nenhum. Agradeço ao doutor Kalil e todos que participaram da cirurgia. Obrigado."