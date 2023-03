Neto chama Tite de 'pior técnico da história da Seleção'

O apresentador Neto voltou a fazer fortes críticas contra Tite durante o programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes. O ex-jogador começou a atração nesta quarta-feira (22) falando sobre a Seleção Brasileira. Ao abordar os rumores sobre o novo técnico, aproveitou para citar o antigo.

"A seleção brasileira e a CBF não podem ter uma comissão técnica como foi a do Tite, que perdeu para a Bélgica com jogadores jovens. Perdeu para a Croácia com jogadores velhos. Você, Tite, é o maior responsável por perder duas Copas do Mundo", afirmou.

Apesar de ressaltar a trajetória de Tite no Corinthians, Neto detonou o profissional no comando da equipe canarinha.

"O que você fez na Copa do Mundo foi a maior vergonha para um treinador. Sendo o maior treinador da história do Corinthians. Você é o maior da história do Corinthians, ninguém é melhor que você, e para mim você é o pior da história (da seleção). Você é pior que o Dunga", completou.

Neto, vale lembrar, está sendo processado por Tite por injúria. O técnico apresentou na Justiça uma queixa-crime contra o comentarista por declarações feitas durante o programa Os Donos da Bola no dia 9 de dezembro, após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. A audiência preliminar foi marcada para o dia 25 de setembro.

Na época, Neto proferiu uma série de xingamentos ao treinador. Ele chamou Tite de "filho de uma p...", "desgraçado", "sem vergonha", "burro", "idiota", "imbecil" e "vagabundo", entre outros termos.