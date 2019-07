Baiano radicado no Rio de Janeiro, o cantor Chico Brown está circulando por Salvador. Nesta terça-feira (30), à noite, na Casa de Mãe, no Rio Vermelho, ele fez um super show que arrepiou todos os presentes. A apresentação fez parte do tradicional Sarau que Gil Vicente Tavares comanda por lá, sempre às terças-feiras.



Filho de Carlinhos Brown e neto de Chico Buarque, Chico Brown é uma das novas promessas da música brasileira. Ele tem um repertório que mistura MPB, reggae, rock progressivo e jazz.