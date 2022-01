Neto de Silvio Santos, Tiago Abravanel é confirmado no BBB22

O ator, cantor, apresentador, empresário e neto do apresentador Silvio Santos, Tiago Abravanel é mais um participante do grupo Camarote.

Integrante de um clã de artistas, foi criado na coxia do Teatro Imprensa, em São Paulo, onde sua mãe, Cíntia Abravanel, era administradora. Aos 15 anos, estreou em seu primeiro espetáculo e não parou mais.

De lá para cá, foram dez musicais, três novelas, uma série, três realities, quatro programas como apresentador e ainda dublou cinco filmes.

Uma das poucas certezas que Tiago Abravanel tem sobre o BBB22 é que as pessoas vão questionar sua decisão de fazer parte do grupo Camarote.

“Vão perguntar: ‘Mas por que você está no BBB? Você precisa?’ O BBB não é sobre precisar, é sobre querer. E eu quero”, afirma o ator, cantor, apresentador e empresário de 34 anos.

Nascido em uma família bem-sucedida, o brother nunca passou necessidade e reconhece que leva uma vida com muitos privilégios, mas ressalta que o prêmio do programa faz diferença na vida de qualquer um: “BBB não é caridade, é jogo, é para mostrar a que veio e é isso que vim fazer. Vou fazer meu melhor para isso. Quem não quer um milhão e meio? Até meu avô quer”.

Ele garante que o avô não foi avisado de que o neto iria passar uma temporada na casa mais vigiada do Brasil.

“Não sei nem o que ele vai falar. Se quiser me ajudar na torcida, estamos aí. É meu avô, cada um com o avô que tem”, ri, acrescentando: “Ele adora reality. Tenho certeza de que vai assistir 24 horas vidrado no Globoplay”.

Há sete anos, Tiago vive um relacionamento com Fernando Poli. Ele diz que nunca ficou tanto tempo longe do marido, que se tornou também seu assessor pessoal.