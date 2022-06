Neto e Deyverson trocam provocações após declaração de ex-palmeirense

O ex-atacante do Palmeiras, Deyverson, deu uma declaração polêmica na noite da quarta-feira (21) quando falou sobre o ex-jogador, apresentador e ídolo do Corinthians, Neto. A fala aconteceu durante entrevista ao podcast 'Fala, Brasólho', do jornalista e influencer Fred no canal do Desimpedidos no YouTube. Na conversa, Deyverson provocou o corintiano ao questionar sua carreira como atleta.

"Ele fala que é ídolo. Pela minha forma de falar vocês sabem de quem eu estou falando. Ele fala que é o craque... ganhou o quê? Esse cara ganhou o quê? Fez gol em quem? Eu não sou craque, não estou falando que sou desumilde, mas fiz gol em Barcelona e Real Madrid... joguei final de Copa do Rei. Fiz gol de título da Libertadores e Brasileiro 2018", afirmou Deyverson, referindo-se a sua carreira na Espanha e no Palmeiras.

O jogador, que deixou o Verdão após a conquista do título paulista, seguiu comentando sobre Neto, que apresenta programa de esporte na emissora Band. Ele ganhou o quê? Fica na TV falando que é ídolo, pelo amor de deus. Jogou onde, filho? Baixa a bola, fala menos. Olha para o seu passado antes de falar dos outros", continuou.

Através do Twitter, Neto comentou sobre a declaração de Deyverson e disparou que "ninguém vai saber que você existe" e chamou o jogador de "zé roela". "Deram espaço para o Liminha do futebol falar asneiras e valorizar seus feitos ‘incríveis’ de pereba desmiolado. Ô Zé Ruela, não sou eu que falo que sou ídolo! É a torcida e a calçada da fama do maior time do Brasil. Daqui há alguns meses ninguém vai saber que você existe. Acredite.", escreveu Craque Neto.

O ex-jogador e apresentador ainda compartilhou um vídeo que compila seus gols na carreira e dedicou a postagem, mais uma vez, a Deyverson. "A propósito Liminha, o desmiolado, fica aí com alguns dos meus quase 200 gols na carreira. Números que a propósito você está longe de alcançar nesse futebol ridículo de hoje em dia.", finalizou o apresentador.

Veja a declaração de Deyverson e as respostas de Neto