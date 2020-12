O prefeito ACM Neto apresentou, nesta segunda, 21, um balanço fiscal da gestão dos seus oito anos de gestão e apresentou detalhes de como vai deixar os cofres municipais para o sucessor Bruno Reis. De acordo com Neto, 75% do metas previstas no seu planejamento estratégico foram cumpridas. "Se eu tivesse que apontar um dos principais legados que deixaremos para o futuro da cidade está na independência, auto-suficiência alcançada pela prefeitura ao longo dos últimos anos anos", disse.

Segundo o prefeito, após sua gestão, a capital não depende mais apenas de recursos do Estado ou Governo Federal. "Salvador hoje está situada entre as melhores das melhores em gestão fiscal em todo o país", continuou. Neto ainda comemorou o fato de que, de acordo com seu planejamento estratégico, aplicou quase 80% do seu orçamento livre para investimento nas áreas mais pobres da cidade.

De acordo com o prefeito, no seu primeiro ano de gestão, Salvador pagou cerca de R$ 93 milhões de débitos precatórios vencidos e não pagos da gestão anterior. Em 2020, não há débitos a pagar, e ele encerra a gestão com dívidas zeradas."Temos hoje uma disponibilidade financeira maior do que as dúvidas da prefeitura. Hoje a gente tem um numero positivo de R$ 393 milhões. Isso mostra a excelente condição de saúde financeira que estamos deixando na cidade", disse.

O prefeito ainda anunciou o quanto sua gestão deixará nos cofres público. "Quando eu cheguei tinhamos, uma disponibilidade financeira negativa de R$ 77 milhões. Vamos deixar no caixa da Prefeitura R$ 2 bilhões e 90 milhões. Esse é o dado que considero mais relevante e destacado. Cheguei com a cidade com dívidas, quebradas. Vamos deixar para o próximo prefeito, R$ 2 bilhões e 100 milhões em caixa", disse.



*Com orientação do repórter Eric Luis Carvalho