Neto LX aparece em live no Instagram após ser preso por não pagar pensão alimentícia

O cantor Neto LX apareceu em uma live realizada na redes sociais, na tarde desta quinta-feira (9), horas após ter sido preso em Ilhéus, no sul da Bahia, por não pagar a pensão alimentícia do filho de 7 anos.

No vídeo, ele aparece anunciando agenda de shows para o fim de semana, mas não comenta nada sobre a prisão. No dia 10, sexta feira, o cantor fará show em Dom Basílio, no sábado será em Jussiape e no domingo se apresentará em Carinhanha.

A Secretaria de Administração Penintenciária (Seap) foi procurada para confirmar a soltura do cantor, mas a pasta declarou que processo dele está correndo em sigilo de justiça.

Entenda o caso

Elmiro C. Filho foi transferido para o Presídio Ariston Cardoso, na mesma cidade, segundo a Seap. O CORREIO entrou em contato com a assessoria do cantor, mas ainda não obteve sucesso.

Neto LX ficou conhecido pelo hit 'Gordinho Gostoso', sucesso no carnaval de 2015.

Passagens pela polícia

Em 2021, ele também foi detido em Ilhéus. Na época, o cantor foi flagrado em um carro com placa de Minas Gerais, e restrição de furto. O CORREIO apurou que Neto LX e seu empresário alegaram que não sabiam sobre a restrição. No interior do veículo foi encontrada uma porção de maconha. O condutor foi autuado em flagrante por receptação, mas pagou fiança. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de droga foi lavrado para outro ocupante.

Em 2018, o cantor foi conduzido para a delegacia de Itabuna, no Sul do estado, depois de ser flagrado com maconha e ecstasy. Na época, a produção do cantor confirmou que as drogas estavam no veículo e informou que as drogas não pertencem a ele e que Neto foi levado para a unidade policial apenas para prestar esclarecimentos.