Neto, Mandetta e Caiado participam de seminário online sobre combate à covid-19

O partido Democratas e o Instituto Liberdade e Cidadania (Ilec) - braço de formação política da legenda - realizam na tarde desta quinta-feira (21) um seminário online para discutir ações capazes de minimizar os impactos da crise instalada pela pandemia do coronavírus no Brasil.

O evento, que poderá ser acompanhado pelo canal do YouTube do DEM (clique aqui para acessar) a partir das 17h, terá a participação do presidente nacional do Democratas, prefeito ACM Neto; do presidente do Ilec e ex-ministro da Educação, Mendonça Filho; do governador de Goiás, Ronaldo Caiado; do ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, e do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia.

Nos painéis, serão abordados pelos membros do Democratas os resultados da atuação para conter a disseminação do coronavírus realizada em cada estado. Além disso, serão expostas análises importantes sobre o combate da pandemia em todo o país.