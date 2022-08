Ney Lima é desclassificado da Fazenda e desabafa: 'cheio de ódio'

Não foi dessa vez que Ney Lima vai entrar para A Fazenda. O influenciador contou nesta segunda-feira (29), em seu Instagram, que recebeu a informação da Record TV que foi desclassificado da lista do reality show.

Ele revelou que estava bem perto de entrar para a casa, chegando em uma das últimas fases, mas a produção do programa ligou para informar que ele estava sendo retirado da participação.

“Tô put* da vida. Cheio de ódio. Vou falar mesmo, não vou levar pro túmulo não. Minha assessora me ligou e disse que esse ano ia rolar. Eu emocionada topei. Tive que organizar minha vida. Aí fui conversar com a psicóloga. Dias depois minha assessora me liga”, comentou.

Com sua participação em várias fases para se classificar, Ney Lima tinha comprado várias roupas caras, que custam até R$ 3 mil. Fotos e vídeos já estavam sendo realizados para que ele publicasse assim que estivesse dentro da Fazenda.

“Olha, Ney. Não rolou. Tinha uma nova pessoa com o mesmo perfil que você e não rolou pra você. Eu me lasq. Tô put*. Eu abri mão de uma coisa grande na minha vida. Sacanagem”, disse.

A 'coisa grande' que o baiano abriu mão foi justamente a diminuição do papel que ele tem na série 'A Sogra que Te Pariu', da Netflix. Para entrar no reality show, Ney precisou adiantar algumas cenas.