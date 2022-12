Neymar aguarda entrega de quadriplex de R$ 20 milhões em prédio de Luan Santana

O prédio das estrelas. Essa é a melhor definição para o Yachthouse, empreendimento em Balneário Camboriú, Santa Catarina, que em breve abrigará Luan Santana, Alexandre Pires, o sertanejo Sorocaba e o jogador Arthur Melo. O morador mais ilustre, no entanto, garantiu a cobertura, um quadriplex avaliado em R$ 20 milhões: Neymar.

As torres gêmeas são dois dos edifícios residenciais mais altos do mundo, com 281 metros de altura e 81 andares. Durante a Copa e as eleições, as coberturas receberam imensas bandeiras do Brasil como símbolo de torcida pela Seleção Brasileira, mas também de apoio ao então candidato à reeleição Jair Bolsonaro.

A cobertura de Neymar, que ainda está em obras, tem vista 360º de toda Balneário, com direito a piscina privativa, onde funcionará uma área gourmet, informa o jornal Extra. O 'apê' também conta com heliponto e elevador privativo.

O prédio tem ainda uma marina, duas quadras poliesportivas, espaço para crianças, playground, dois lounges infantis, brinquedoteca, cinema, dois salões de festa, lan house, academias, SPA, sala de pilates, espaço fitness, sala de massagem, banho turco, espaço mulher e esteticista.