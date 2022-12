Neymar ainda é dúvida para as oitavas; Danilo deve voltar ao time

A derrota para Camarões ainda está sendo assimilada pela Seleção Brasileira, mas a equipe já pensa no duelo contra a Coreia do Sul, segunda-feira (5), às 16h, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O técnico Tite deve ganhar reforços para o jogo.

De acordo com o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, é grande a chance de Danilo ser liberado para atuar contra os coreanos. O lateral direito machucou o tornozelo na vitória brasileira contra a Sérvia. Ele evoluiu bem e está treinando com bola. Neste sábado (3), Danilo participará do treino com os outros atletas.

"Danilo vem apresentando uma evolução muito positiva e satisfatória. Ele fez um trabalho intenso em campo, já com bola, em uma adaptação funcional muito positiva. A expectativa é que ele faça o treino normalmente com o grupo, vamos observar como ele vai se sentir. Correndo tudo bem, a expectativa é grande para que ele esteja à disposição no próximo jogo", afirmou.

Por outro lado, o atacante Neymar, com entorse no tornozelo, e o lateral esquerdo Alex Sandro, com lesão no quadril, seguem como dúvidas. Neymar até treinou com bola no hotel, mas precisa iniciar a transição para o campo antes de ser liberado.

“Com relação a Neymar e Alex Sandro, ainda temos 72 horas para o próximo jogo, vamos contar com o tempo ao nosso favor. Nós temos possibilidades ainda e vamos aguardar como vai ser essa transição. Ainda não começaram o trabalho em campo com bola, isso será feito amanhã (sábado), e é importante observar como será a resposta deles a esse novo estímulo. Dependendo disso, podem ter ou não condições", explicou Lasmar.

Novas baixas

Nos próximos dias a Seleção pode perder outros atletas. Contra Camarões, o lateral Alex Telles machucou o joelho e deixou o campo chorando. O atacante Gabriel Jesus também reclamou de dor no joelho após a partida. A dupla passará por exame de imagem neste sábado.