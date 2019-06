Neymar alega que assessores foram responsáveis por vazar 'nude' de Najila

Em depoimento prestado na na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) durante a última quinta-feira (6), Neymar disse que gravou apenas a primeira parte do vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Segundo o atacante, um profissional de sua assessoria de comunicação e um técnico em informática foram os responsáveis por juntar o vídeo às mensagens que ele havia trocado com Najila Trindade, mulher que o acusa de estupro e agressão.

Neymar é investigado pela divulgação de imagens íntimas de Najila Trindade, que trabalha como modelo. Quando o vídeo completo foi publicado nas redes sociais, o nome, rosto e fotos íntimas da modelo vazaram.

Neymar alega que não tem conhecimento técnico para fazer a postagem do vídeo com as mensagens.

Por outro lado, o acusado admite que liberou a conversa. Contudo, Neymar afirmou em depoimento que deu a ordem de que sua equipe preservasse as partes íntimas da mulher. Ainda segundo Neymar, houve um descuido que culminou no vazamento de algumas partes.

Neymar vai apresentar o assessor e o técnico em informática, que serão intimados a depor na DRCI. Todos são investigados pela divulgação das imagens íntimas da modelo. O Código Penal prevê penas de um a cinco anos de prisão para esse tipo de crime.