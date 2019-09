Neymar aluga mansão cinematográfica para passar o fim de ano na Bahia

Neymar Júnior (Foto: Reprodução Redes Sociais)

O jogador Neymar Júnior mais uma vez irá curtir os festejos de fim de ano na Bahia. Ele já alugou a cinematográfica casa de praia do publicitário Duda Mendonça, em Taipu de Fora, Barra Grande, para passar os últimos dias de 2019. Neymar deve ir com um grande grupo de amigos e familiares, como fez nos anos anteriores.

A casa de praia em questão fica de frente para o mar e é maior que o hotel vizinho, a pousada Taipu de Fora. No local, há três edificações com oito suítes cada, heliponto e um lago artificial com pirarucus vindos da Amazônia.





Parabéns pra você

Aniversariante do próximo dia 02, Marcelinho Sangalo Cady, filho de Daniel Cady e Ivete Sangalo, vai comemorar seu aniversário, dois dias depois, com uma grande festa de Halloween, no prédio onde mora, no Campo Grande. Os convidados foram instruídos a não levar aparelhos de celular.





Rooftop do Fasano servirá de cenário para festa do Camarote Salvador (Foto: Divulgação)

Camarote Salvador arma festa no Fasano

O Camarote Salvador, um dos principais espaços do Circuito Barra-Ondina, vai promover uma festa especial, apenas para 150 convidados, no dia 19 de outubro, no hotel Fasano, para divulgar as novidades da edição 2020. “O evento será um cross branding do Camarote Salvador e do Fasano, duas marcas de luxo. Na ocasião, a Pernord Ricard também estará presente e fará o lançamento da champagne GH Mumm”, nos disse Luciana Vilas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento, empresa que realiza o camarote. No carnaval do ano que vem, o Salvador estará completando 20 anos.





Por uma boa causa

Será em clima beneficente que a empresária Sabrina Furtado e sua filha, Carolina Furtado, vão oferecer o ‘Caruru do bem’, amanhã, a partir do meio-dia, em almoço exclusivo na loja Martha Paiva, na Pituba. No cardápio, além do famoso caruru, outras delicias baianas (como acarajés e bolinhos) também estarão presentes. O buffet, com fartura na mesa e entrega aos seus prazeres, será assinado pelo Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins.

O cunho solidário ficará por conta das anfitriãs, que vão recolher brinquedos e roupas infantis levados pelas convidadas, para serem destinados posteriormente a instituições de amparo juvenil.



Menu

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, recebeu o presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas, para um almoço anteontem, na Casa do Comércio. No menu do encontro, sinergias e oportunidades para atuação conjunta das duas entidades.





Festão

O salão de festas de um famoso edifício no Horto Florestal, em Salvador, viveu uma noitada daquelas. No último sábado, Patricia Greco, esposa do cirurgião plástico Giusepe Greco, recebeu convidados para a comemoração do seu aniversário. O ponto alto da noite foi o show de Alexandre Peixe, muito compartilhado nas redes sociais dos que estiveram por lá.



Chuva de arroz

Camila Gantois e Thiago Alban se casaram, sábado, na igreja de São Francisco, no Terreiro de Jesus. Depois da cerimônia, eles receberam os convidados durante festa no Palácio da Aclamação. Um show do cantor Denny Denan, ex-Timbalada, animou os cerca de 600 convidados.





Exposição

A Mouraria 53, em Nazaré, inaugura depois de amanhã, às 19h, a exposição Ladeira da Fonte, do artista Felipe Rezende. A mostra irá exibir desenhos e pinturas gerados a partir dos detritos de um canteiro de obras e pela ação cotidiana de seus trabalhadores durante a implantação de pisos táteis na Ladeira da Fonte, em Salvador. Com texto assinado por Ricardo Bezerra, a exposição estará aberta para visitação nos dias 28 e 29 de setembro, das 15h às 20h.





Margareth Menezes e Jair Gabriel (Foto: Ulisses Dumas/Divulgação)



Pontilhismo

O artista visual Jair Gabriel, considerado um mestre do pontilhismo, irá imprimir todo o seu talento autodidata em uma técnica diferente. Em parceria com a cantora Margareth Menezes, ele irá desenvolver uma das vaquinhas que fará parte da 13ª edição da Cow Parade Brasil . A obra intitulada Flor D’Água foi feita sob inspiração da música ‘Pelo mar lhe mandou flor’, de Margareth Menezes.

“Conheço Jair Gabriel há muitos anos e o considero um artista muito talentoso, com um trabalho diferenciado. Acho a técnica do pontilhismo a coisa mais incrível, e ele tem esse campo de imaginação e criatividade diverso e misterioso, tornando-o muito especial”, nos disse a cantora. A escultura será exposta nas ruas de Salvador, entre os dias 09 de outubro e 08 de novembro, e depois irá a leilão.