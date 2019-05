Neymar antecipa chegada e se apresenta neste sábado à Seleção

Liberado pelo Paris Saint-Germain, o atacante Neymar irá se apresentar à seleção brasileira na manhã deste sábado (25). Inicialmente, o jogador era aguardado na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), apenas na próxima terça-feira, quando também são aguardados os seus três companheiros de equipe convocados - os zagueiros Thiago Silva e Marquinhos e o lateral-direito Daniel Alves.

A expectativa sobre a antecipação da chegada de Neymar ao CT da seleção começou na quinta-feira, quando a imprensa francesa noticiou que o atacante havia sido liberado pelo clube para voltar ao Brasil. Parte da seleção treina em Teresópolis desde quarta e o acordo estabelecido pela comissão técnica da seleção com os convocados é de que eles se apresentassem à seleção no máximo três dias após a última partida de seu clube no campeonato em que estiver envolvido - o PSG encerra a sua participação no Francês nesta sexta.

Outro jogador que antecipou a sua chegada à Granja Comary foi o volante Allan, do Napoli. Esperado apenas na próxima terça-feira, ele chegou a Teresópolis já na manhã desta sexta e deverá participar do treinamento da tarde. Com o time já classificado à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa e garantido na segunda colocação do Campeonato Italiano, o técnico Carlo Ancelotti o liberou da partida contra o Bologna, neste sábado, fora de casa, pela 38ª e última rodada.

Inicialmente previsto para ser parcialmente fechado à imprensa, o treinamento desta sexta-feira será totalmente. Com Allan, o técnico Tite passa a contar agora com oito jogadores convocados à Copa América. Na quinta, seis atletas fizeram um atividade em campo reduzido. Somente o volante Fernandinho foi poupado - ele realizou apenas exercícios físicos e participou de uma roda de conversa com o treinador; depois, voltou à academia.