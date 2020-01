Neymar cancela festão de aniversário e web apelida: 'adulto Ney'

Todos os anos, Neymar dá um "festão" para comemorar seu aniversário (dia 5 de fevereiro). Mas não será assim em 2020. Criticado por fãs do Paris Saint-Germain por falta de foco em campo - além de toda a novela da tentativa de transferência de volta ao Barcelona, no ano passado -, o jogador resolveu desistir do grande evento.

Segundo o UOL, a ideia do brasileiro neste ano é fazer uma celebração discreta, apenas com familiares e amigos mais próximos. Assim, conseguiria desenvolver melhor seu trabalho com o time francês.

A atitude foi inesperada - afinal, Neymar não esconde que gosta de uma festa. Assim, por tomar a iniciativa de cancelar seu aniversário de grande estilo, ganhou um novo apelido da internet: 'adulto Ney'.

A alcunha, claro, faz referência ao 'menino Ney', como o atacante é chamado desde o início da carreira - e que virou ironia quando se mete em polêmicas. Como no ano passado, quando apareceu no Carnaval baiano e dançou até o chão no Camarote Salvador. Com um 'detalhe': na época, estava afastado do PSG para tratar uma lesão. Ali, recebeu uma chuva de críticas.

Neymar, aliás, vem chamando a atenção por um bom desenvolvimento com o PSG . Recentemente, conseguiu uma sequência de oito jogos marcando gols. E ainda tem se preservado melhor no extracampo.

Confira as brincadeiras com o 'adulto Ney':