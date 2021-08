Neymar comemora chegada de Messi ao PSG: 'Juntos novamente'

Antes mesmo do Paris Saint-Germain oficializar a chegada de Lionel Messi, Neymar já estava comemorando. Na manhã desta terça-feira (10), o craque brasileiro postou uma foto com o argentino, dando boas-vindas ao amigo. “Back together" (juntos novamente, na tradução), escreveu.

Além da mensagem, Neymar incluiu uma foto dos dois juntos nos tempos de Barcelona e emojis de coração. O brasileiro, aliás, fez o mesmo caminho há exatos quatro anos, em agosto de 2017, quando saiu do clube catalão e acertou com o PSG.

Postagem de Neymar comemorando chegada de Messi

(Foto: Reprodução)

Neymar e Messi atuaram juntos por quatro temporadas, entre 2013 e 2017. Os dois e o uruguaio Suárez (que hoje está no Atlético de Madrid), formaram o famoso trio MSN. Os astros ajudaram o Barça a a conquistar a tríplice coroa (Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei) na temporada 2014/2015.