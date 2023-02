Neymar comete gafe e vaza vencedor de prêmio antes do anúncio

Eleito o melhor brasileiro atuando no exterior, o atacante Neymar cometeu uma gafe sobre o resultado do prêmio. A divulgação oficial aconteceria apenas no próximo dia 15, mas nesta segunda-feira (6), o jogador do PSG postou nas redes sociais uma foto com o troféu e "antecipou" o resultado.

O Samba Gold é a premiação que escolhe o melhor brasileiro jogando fora do país. Essa é a terceira vez consecutiva que Neymar conquista o prêmio, a sexta na carreira.

O Samba Gold anual foi criado em 2008 e a votação é popular. Os indicados são escolhidos através de um colégio formado por 20 profissionais ligados ao esporte. O pleito aconteceu entre os dias três e 20 de janeiro.

Na categoria masculino, Neymar concorreu com nomes como Alisson, do Liverpool, Antony, do Manchester United, e Vinícius Júnior, do Real Madrid.