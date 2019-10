Neymar completará 50% de ausência no PSG desde chegada ao time

Neymar não estará no jogo do PSG nesta terça-feira (22), contra o Club Brugge, na Bélgica, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Nada que seja muito novo para a torcida do clube de Paris. Ao contrário: a falta do brasileiro na equipe já é algo recorrente. Na verdade, a ausência se tornará, exatamente, de 50%.

Enquanto o duelo do torneio continental marcará a partida de número 126 do PSG desde a chegada do camisa 10, também será o 63º confronto sem ele. Isso significa que Neymar perdeu metade dos jogos possíveis de participar.

A grande ausência foi puxada, principalmente, pelas 11 lesões sofridas: esse motivo foi responsável por 51 jogos ausentes do brasileiro. Quatro suspensões fizeram o atacante perder oito partidas. Em três, ele foi poupado e em uma, faltou por questões burocráticas.

Em termos de Liga dos Campeões, o confronto desta terça-feira (22) marcará o sexto que Neymar não entrará em campo em 13 possíveis. Ele não disputa desde a última rodada da fase de grupos de 2018/19.

Se a quantidade de partidas que o camisa 10 fez pelo time de Paris já parece pequena, o número ainda deve aumentar. No amistoso entre Brasil e Nigéria, no último dia 13, o jogador saiu machucado - com o tempo de recuperação previsto de quatro semanas. Pelo Campeonato Francês, já faltou no confronto contra o Nice e perderá as próximas rodadas - contra Olympique de Marselha, Dijon e Brestois. Pela Liga dos Campeões, desfalcará o jogo contra o Brugge na Bélgica e deve ficar de fora no outro duelo contra o mesmo time, em Paris.

Somando isso tudo, a ausência de Neymar subirá para 51,6%.