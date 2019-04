Neymar dá murro em torcedor após PSG perder título; veja vídeo

O atacante Neymar se desentendeu com um torcedor e deu um murro no homem, neste sábado (27), depois que o time, o Paris Saint-Germain, perdeu nos pênaltis a final da Copa do França, diante do Rennes.

Enquanto o jogador subia as escadas rumo à tribuna do Stade de France para participar da premiação pelo vice-campeonato, ele discutiu com o torcedor e houve a agressão.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram detalhes do incidente. Neymar estava na fila de jogadores do PSG a caminho da cerimônia, quando para perto de um homem que apontava o celular para o seu rosto.

Irritado, ele empurra o aparelho e dá um soco no torcedor, antes de continuar o percurso até a tribuna de honra, onde estava o presidente da França, Emmanuel Macron. Ele foi ao estádio acompanhar a partida e entregar os prêmios.

Apesar da agressão, a vítima nada sofreu e logo depois do incidente, continuou de pé e conversando com um amigo logo à frente.

A final da Copa da França foi o primeiro jogo de Neymar como titular depois da lesão no pé direito sofrida em janeiro.

O atacante marcou um gol e deu uma assistência no empate por 2 a 2 no tempo normal. Nos pênaltis, ele também converteu a sua cobrança, mas o Rennes fez 6 a 5 e conquistou o título da competição. Com agências.