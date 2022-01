Neymar debocha e diz que se cuida 'para estar bem na night'

Neymar está sendo alvo de muitas críticas por seu comportamento recente. Afastado dos campos por uma lesão no tornozelo esquerdo, o brasileiro postou fotos curtindo festas de fim de ano e jogando pôquer, o que não repercutiu bem. Nesta quarta-feira (12), o jogador ironizou os comentários.

"Sessão 2 de hoje. Como é bom não ser profissional e não se cuidar, né? Para estar bem na night tem que se cuidar antes #debochadoele", escreveu o camisa 10 do Paris Saint-Germain, com emojis chorando de rir.

Neymar fez post debochado nos Stories do Instagram

(Foto: Reprodução)

Na foto, Neymar aparece com uma máscara de oxigênio, dentro de uma câmara hiperbárica. Através da oxigenação, ela melhora a recuperação dos músculos e o desempenho físico.

Um dos possíveis alvos da postagem é Jérôme Rothen, ex-jogador do PSG. No início do mês, o francês detonou o brasileiro, e colocou em xeque o profissionalismo de Neymar. Ele lembrou os números baixos do atacante, que fechou 2021 com sua a pior média de gols e assistências por jogo desde que começou a atuar na Europa.

"Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50% dos jogos e que tem, em comparação com outros anos, proporção de gols e assistências baixa? Está menos eficiente, o que é normal à medida que envelhece, ganha peso e não tem o estilo de vida adequado. A recuperação é mais difícil do que quando se tinha 25 anos quando se faz porcaria", disparou Jérôme.

O comentarista Fábio Sormani foi mais um que criticou o estilo de vida do brasileiro. "Neymar não leva a carreira a sério. Não tem o foco do Hulk, por exemplo, que treina nas férias. Você não vê Neymar na academia, com nutricionista? Nas férias, está em Mangaratiba. Vini Jr vai ganhar uma Bola de Ouro, e Neymar não vai", disse.