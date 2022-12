Neymar deixa presença na próxima Copa em aberto: 'Não garanto'

A queda do Brasil na Copa do Mundo do Catar pode ter marcado a despedida de Neymar da competição. O camisa 10 já havia dito que esta edição poderia ser sua última, por não saber se terá condições mentais de aguentar mais um Mundial. Após a eliminação para a Croácia, ele não foi tão categórico no adeus, mas também não confirmou presença em 2026. Preferiu deixar o futuro em aberto.

"Sinceramente eu não sei. É muita coisa para pensar agora, para raciocinar, não quero falar nada de cabeça quente. Quero pegar esse tempo para pensar na Seleção, pensar no que é bom pra mim, o que é bom pra Seleção. Não fecho as portas para a Seleção, também não digo 100% que vou voltar. É por isso que eu quero pensar um pouco mais sobre tudo isso", disse.





O craque também falou sobre o peso da eliminação na Copa do Mundo, mas agradeceu aos torcedores e à equipe.

"É difícil assimilar tudo que está acontecendo. Parece que é um pesadelo. Não dá para acreditar. Essa derrota vai doer por muito tempo. Por isso é tão triste. Queria agradecer o torcedor brasileiro pelo apoio, carinho e respeito com todos os companheiros e comigo também. Dizer que infelizmente não conseguimos nosso objetivo, nosso sonho. Mas faz parte, é o futebol, acontece. Agora é ir para casa, lamentar e sofrer pela derrota".

Neymar estreou na Seleção há 12 anos, em agosto de 2010. A primeira Copa do atacante foi no Brasil, em 2014. Mas o craque sofreu fratura na coluna, após entrada violenta do lateral-direito colombiano Zuñiga, e deixou a competição nas quartas de final. A equipe seguiu para a semi, mas foi derrotada pela Alemanha por 7x1.

O camisa 10 voltou a disputar um Mundial em 2018, quando a Seleção também caiu nas quartas, para a Bélgica. No Catar, Neymar chegou à sua terceira Copa. Na edição de 2026, o craque terá 34 anos. O torneio será disputado em três países, México, Canadá e Estados Unidos.

"Acho que 2022 é a minha última Copa do Mundo. Encaro como a última porque não sei se terei mais condições, de cabeça, de aguentar mais futebol", falou o craque, em entrevista em outubro de 2021, para o documentário Neymar Jr & The Line of Kings, disponível na plataforma do DAZN.

Ele foi questionado sobre o assunto mais uma vez em novembro de 2022, pela TV Globo. Mas disse não ter certeza da despedida.

"Eu vou jogar como se fosse a última. Falo com o meu pai, a gente sempre conversa, jogar cada jogo como se fosse o último porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não posso te garantir que vou jogar outra Copa ou que vou... Eu sinceramente não sei. Vou jogar como se fosse a última. Pode ser que eu jogue outra, pode ser que não. Depende... Vai mudar de treinador, não sei se o treinador vai gostar mim", afirmou, na época.

Neymar garantiu que uma possível despedida não seria pelo aspecto físico, e endossou o aspecto psicológico.

"Física? Não. Depende de como eu vou estar. É uma coisa que eu não quero afirmar nada agora. Quero jogar essa Copa, me dedicar para isso, porque tenho certeza que temos potencial para chegar muito longe. Apesar de muita gente não confiar na gente, nós vamos demonstrar o diferente. Vejo que essa seleção tem muito fruto, muita coisa boa, e vejo que a gente pode chegar muito longe", comentou, antes da viagem ao Catar - e, claro, da eliminação do Mundial.

Já o técnico Tite, que confirmou a saída da Seleção após um ciclo de seis anos, já disse acreditar que o camisa 10 seguirá na equipe. "Não é a última Copa do Mundo do Neymar. Eu te afirmo. Respeito muito a manifestação dele, mas não é. Ele vai ter, no mínimo, mais uma Copa, talvez até duas, pelas características dele, pelo físico. Eu garanto uma", comentou, ao Arena SBT, em novembro.