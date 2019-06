Neymar deve depor na quinta-feira em São Paulo sobre acusação de estupro

O atacante Neymar deve prestar depoimento nesta quinta-feira, às 16 horas, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O atacante vai dar sua versão sobre a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade. O crime teria sido cometido no dia 15 de maio, em Paris.

As autoridades e o estafe do jogador planejam o método mais seguro para o comparecimento do jogador à delegacia na zona sul de São Paulo. Um segurança de Neymar esteve no local na segunda-feira para analisar a estrutura. Os advogados também participam da organização do esquema de segurança.

A exemplo do que aconteceu no depoimento de Najila Trindade, na última sexta-feira, o Grupo de Operações Especiais da polícia estará na delegacia para garantir a segurança e restringir o acesso ao local. O número de policiais, no entanto, deverá ser reforçado, pois houve pequeno tumulto durante na chegada da modelo à delegacia. Existe a possibilidade de o atacante entrar por um prédio vizinho ao local, sem ter contato com a imprensa.

Esse será o segundo depoimento de Neymar sobre o caso. O primeiro aconteceu no Rio, em 6 de junho, quando o atleta falou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática por causa do vazamento de imagens íntimas da modelo.