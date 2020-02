Neymar discute com juiz após ser advertido por lambreta: 'Be patient é o c...'

A goleada de 5 a 0 sobre o Montpellier não foi suficiente para evitar que Neymar deixasse o campo irritado no sábado (1º). Punido com amarelo após reclamar de uma advertência do árbitro por conta de uma lambreta, o jogador do PSG não se conformou e voltou a protestar contra o juiz depois da partida. A punição não foi reprovada só pelo PSG, mas também pelos adversários, que entenderam que o juiz se excedeu.

O atacante Andy Delort, do Montpellier, no primeiro turno do Campeonato Francês chegou a discutir com Neymar e essa semana afirmou em entrevista ao Le Parisien que o brasileiro é um "grande jogador", mas que não precisa "tirar sarro e provocar". Mas Delort saiu em defesa do atacante adversário dessa vez.

"Eu não a vi a jogada exatamente, e eu não entendi porque ele deu o amarelo, mas se foi por um drible, eu não acho isso normal", afirmou. "Eu nunca disse que ele não era um bom jogador. Ele é um grande jogador dentro de campo, mostrou isso. Mas o que eu falei já é uma página virada", acrescentou.

Neymar, curiosamente, postou uma foto ao lado do argentino Paredes, também criticado pelo atacante rival, segurando uma camisa autografada de Delort. Na legenda, escreveu "um abraço pro nosso amigo", com um emoji de caneta, em referência ao drible que deu no rival.

O zagueiro francês Presnel Kimpembe, companheiro de Neymar no PSG, afirmou que "incompreensível" o que aconteceu. "Nós não vamos nos expor sobre os árbitros, mas é incompreensível. Ney perguntou o por que, o Verratti também e eu. A resposta dele foi bem bizarra, porque ele disse que o Neymar tirou sarro do adversário e por isso levou cartão. É bizarro, mas a gente não vai falar dos árbitros porque foi uma bela noite para nós e todos os torcedores do PSG", afirmou.

Túnel

A caminho do vestiário, Neymar parou para questionar a decisão da comissão de arbitragem. Ele demonstra indignação. "Eu jogo futebol, não falo p... nenhuma e você me dá amarelo", diz, em português.

O juiz Brisard responde pedindo calma e que ele fale em francês. Neymar responde: "Be patient é o c..." ("Seja paciente é o c...") e arremessa uma garrafa de plástico no chão.