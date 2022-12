Neymar diz estar 100% recuperado: 'Não senti nada no tornozelo'

Depois de ser desfalque da Seleção Brasileira em dois jogos da Copa do Mundo, por lesão no tornozelo direito, o atacante Neymar está de volta. O camisa 10 teve grande desempenho contra a Coreia do Sul, e marcou um dos gols na vitória por 4x1, pelas oitavas de final. Não à toa, foi eleito o melhor em campo.

Com uma atuação de gala, nem parecia que o jogador passou dez dias fazendo tratamento intensivo. Mesmo com a goleada garantida, Neymar seguiu em campo, e só foi substituído aos 34 minutos do segundo tempo, para a entrada de Rodrygo. Ao fim do duelo, ficou a dúvida: como estava o tornozelo? Tudo certo, garantiu o astro.

"Não senti nada no tornozelo", afirmou Neymar. "O desempenho foi muito bom, gostei muito da minha partida hoje, mas acho que dá para melhorar. É o que eu sempre busco. Não posso ficar satisfeito, mas seguir crescendo junto com a equipe. O destaque do jogo de hoje foi o nosso elenco", completou.

O camisa 10 fez questão de agradecer aos médicos e fisioterapeutas que cuidaram para que a recuperação fosse rápida. "Agradecer a Deus por me fazer ter forças para voltar, né, seguir e fazer tudo que tinha que fazer para voltar. Aos doutores, fisios, todos os meus companheiros que deram forças nesses dias", falou.

Neymar voltou a elogiar a atuação coletiva do Brasil, assim como os torcedores presentes no estádio 974. "Dizer que estou muito feliz por ter voltado a jogar, a jogar bem. Dizer que hoje é difícil entregar o prêmio de melhor do jogo para alguém, todos jogaram muito, todos estão de parabéns. Ficamos muito felizes e contentes com a nossa participação. Era o que queríamos, passar, vencer e jogar bem, e fizemos isso lá dentro. E a torcida está de parabéns".

O jogador se lesionou na estreia da Seleção no Mundial, na vitória por 2x0 sobre a Sérvia. Ele falou sobre o medo que sentiu após o problema, e disse que irá agradecer ao apoio dos torcedores em campo.

"A noite que eu me machuquei foi muito difícil para mim, porque passaram mil coisas na minha cabeça, dúvidas, medos, e eu tive o suporte dos meus companheiros, da minha família. Fui buscar forças onde não tinha mais. Ler boas mensagens, todos mandando boas energias, me confortou bastante. Agradeço todos de coração".