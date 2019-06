Neymar é acusado de estupro em Paris; mulher fez BO em São Paulo

Uma mulher registrou um Boletim de Ocorrência (BO) acusando de estupro o atacante Neymar, do PSG e da Seleção Brasileira. De acordo com o documento, registrado nesta sexta-feira (31) na 6ª delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na capital paulista, o fato teria ocorrido no dia 15 de maio, em Paris, na França. O nome da mulher é mantido em sigilo.

A acusação é de que Neymar conheceu a mulher por meio das redes sociais (Instagram). Consta no BO que, após o diálogo, ficou acertado, através de um amigo do jogador denominado Gallo, que Neymar arcaria com os custos de passagem e hospedagem para ela viajar à França para conhecer o craque. Ainda de acordo com o documento, a vítima ficaria hospedada a partir de 15 de maio no Sofitel Paris Arc Du Triomphe e, por volta das 20h, Neymar teria chegado embriagado ao hotel.

De acordo com o boletim, após trocas de carícias, a mulher acusou Neymar de ficar agressivo e, mediante violência, ter praticado relação sexual sem o consentimento da vítima. Ela disse no depoimento que voltou ao Brasil no dia 17 de maio e que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar a ocorrência.

A assessoria de imprensa do jogador afirmou que ainda não tem conhecimento sobre o caso e vai se pronunciar apenas quando souber mais detalhes do assunto. O jogador está com a Seleção Brasileira para a disputa da Copa América, que começa no dia 14 de junho. Neste sábado (1), ele treinou normalmente no período da manhã e depois ganhou folga no restante do dia, assim como os outros jogadores. A reapresentação está marcada para acontecer no fim da manhã deste domingo (2).

Embora, segundo a mulher, o caso tenha acontecido em Paris, o estupro pode ser investigado no Brasil. Neymar, nesse caso, seria julgado com base nas leis brasileiras por causa do princípio da “extraterritorialidade”. De acordo com o Código Penal, no sétimo artigo, crimes cometidos por brasileiros, mesmo que no exterior, ficam sujeitos à lei brasileira.

Clique aqui para ver o Boletim de Ocorrência completo.

Veja o relato da vítima no Boletim de Ocorrência:

"Comparece nesta Especializada a vítima qualificada sob o provimento CG 32/2000, noticiando que conheceu Neymar da Silva Santos Junior através das redes sociais (Instagram) e passaram a trocar mensagens. A vítima afima que Neymar lhe convidou para encontrá-lo em Paris e seu assessor "Gallo" entrou em contato com a mesma na data de 12/05/2019 e forneceu as passagens e hospedagem. A vítima afirma que embarcou na data de 14/05/2019, chegando em Paris na data de 15/05/2019, hospedando-se no Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe. A vítima afirma que na mesma data, Neymar chegou por volta das 20:00 no hotel, aparentemente embriagado, começaram a conversar, trocaram "carícias", porém em determinado momento, Neymar se tornou agressivo, e mediante violência, praticou relação sexual contra a vontade da vítima. A vítima afirma que foi em bora de Paris na data de 17/05/2019 retornando ao Brasil. A vítima afirma que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar os fatos em outro país, decidindo registrá-los nesta Especializada em razão de seu endereço residencial. Com base no Princípio de Extraterritorialidade, bem como as partes serem brasileiras, o presente Boletim de Ocorrência foi registrado nesta Especializada, inclusive para fins de encaminhamento aos exames que se fizerem necessários. Informo, por fim, que demais informações a respeito dos fatos foram colhidas em termos próprios, bem como documentos pertinentes. Nada mais".