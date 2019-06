Neymar é cortado da seleção brasileira e está fora da Copa América

É oficial. Neymar foi cortado da seleção brasileira e está fora da Copa América. O anúncio foi feito pela CBF na madrugada dessa quinta-feira (6), após o jogador sofrer uma entorse no tornozelo direito durante o amistoso contra o Catar. A partida foi disputada na noite de quarta-feira (5), no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Substituído por Everton, o atacante saiu de campo aos 15 minutos do primeiro tempo, antes da vitória por 2x0 começar a ser construída.

"Neymar foi avaliado e submetido a exames complementares de imagem que confirmaram a ruptura ligamentar no tornozelo. Devido a gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América Brasil 2019", informou a CBF, em nota publicada às 2h01 no site oficial da entidade. Não foi divulgado o prazo previsto de recuperação do atacante.

Do vestiário do estádio Mané Garrincha, Neymar foi levado direto para um hospital em Brasília. Lá realizou os primeiros exames e recebeu a visita do presidente da república, Jair Bolsonaro.

Técnico da seleção brasileira, Tite tem até o próximo dia 13 para convocar o substituto de Neymar. O Brasil faz o jogo de abertura da Copa América no dia 14, contra a Bolívia, às 21h30, no Morumbi, em São Paulo. Integrante do Grupo A, a equipe verde e amarela enfrenta na sequência a Venezuela, dia 18, às 21h30, na Fonte Nova, em Salvador, e o Peru, dia 22, às 16h, na Arena Corinthians, em São Paulo.

A desconvocação de Neymar encerra o período mais conturbado da carreira do atacante na seleção brasileira. O jogador se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, no dia 25 de maio e iniciou as atividades no centro de treinamento três dias antes do previsto. No entanto, na tarde do último sábado (1) veio à tona a denúncia de estupro registrada por uma mulher, na delegacia de São Paulo. O suposto crime teria acontecido em Paris, na França, no dia 15 de maio.

Também no sábado passado, à noite, Neymar postou um vídeo em sua conta pessoal do Instagram. Na gravação, ele contou a versão dele dos fatos e mostrou mensagens que havia trocado com a mulher que o acusa. O conteúdo incluia fotos íntimas. Na segunda-feira (3), enquanto o técnico Tite concedia entrevista coletiva e respondia perguntas sobre o caso envolvendo o jogador, policiais da Delegacia de Crimes Virtuais foram à Granja Comary e entregaram uma intimação a Neymar para depor.

Confira na íntegra o comunicado da CBF sobre a desconvocação de Neymar:

