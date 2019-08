Neymar é empurrado por Mbappé para longe de foto do título do PSG

O Paris Saint-Germain garantiu o título da Supercopa da França ao vencer o Rennes de virada, por 2 a 1, neste sábado (3). Mas a felicidade da conquista logo virou climão entre Neymar e Mbappé.

Quando se posicionavam para a foto oficial da conquista, com o troféu do torneio, o francês pegou o brasileiro pelo braço e o empurrou para longe. Nas imagens que circulam na internet, dá para ver que Mbappé, em seguida, faz pose para a imagem, enquanto Neymar saiu sem entender se a ação foi séria ou uma brincadeira.

Mbappe pushed Neymar out of the team photo what is going on lmao pic.twitter.com/dBjyeJpF9Y — Josh (@ftbljosh) 3 de agosto de 2019

O jogador, porém, voltou logo depois para junto do grupo. O volante Verratti ajudou, o puxando de volta. Ainda assim, o brasileiro saiu, em um dos cliques oficiais, com a cabeça baixa e o rosto escondido por um boné.Após o capitão da equipe, Thiago Silva, levantar a taça, Mbappé curiosamente abraça Neymar. O próprio perfil oficial do PSG fez questão de compartilhar fotos dos dois em uma situação mais amigável.