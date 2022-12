Neymar é expulso de jogo do PSG por simulação e tapa em rival

Neymar fez sua primeira partida pelo Paris Saint-Germain após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo do Catar. A volta, porém, não foi como o jogador esperava. O camisa 10 recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso diante do Strasbourg, nesta quarta-feira (28), pelo Campeonato Francês.

O atacante até começou bem o duelo, válido pela 16ª rodada da competição. Aos 14 minutos, cobrou falta na medida para Marquinhos subir livre de marcação e abrir o placar, de cabeça. O gol fez Neymar chegar à marca de 10 assistências no Francês, se igualando a Messi como maior garçom.

A etapa final, porém, foi bem diferente para a dupla brasileira. Logo aos cinco minutos do segundo tempo, o zagueiro tentou desviar um cruzamento na área e acabou marcando contra, deixando tudo igual.

Aos 15, Neymar deixou a mão no rosto de Thomasson e recebeu o primeiro cartão. Dois minutos depois, o atacante se jogou sem ser tocado dentro da área, tentando cavar um pênalti. O árbitro Clément Turpin viu simulação no lance com o zagueiro Djiku e aplicou o segundo amarelo ao brasileiro.

Essa foi a quinta expulsão de Neymar com a camisa do PSG, sendo a quarta após receber dois cartões amarelos. A última vez havia sido na temporada 2020/21, contra o Lille, pela 31º rodada do Campeonato Francês.

Apesar de ficar com um jogador a menos, o PSG venceu o Strasbourg no fim. Quando o jogo caminhava para o empate, Mbappé foi derrubado na área e o juiz marcou a penalidade. O próprio camisa 7 bateu e garantiu o 2x1 aos 50 minutos.

Por causa da expulsão, Neymar não estará à disposição para o primeiro compromisso do Paris Saint-Germain em 2023, no dia 1º de janeiro, contra o Lens. O rival é o segundo colocado do Francês, com 36 pontos - mas ainda entra em campo na rodada, nesta quinta-feira (29), contra o Nice. Já o PSG é o líder invicto da competição, com 44 pontos.