Neymar e Marquinhos discutem com diretor do PSG, diz jornal

A derrota do PSG para o Monaco, por 3x2, neste sábado (11), pelo Campeonato Francês, foi marcada por tensão entre o diretor esportivo do clube de Paris, Luís Campos, e os brasileiros Neymar e Marquinhos. De acordo com o jornal L'Equipe, Campos teve um sério bate-boca com os jogadores.

O episódio teria acontecido durante o intervalo do duelo. No vestiário, o diretor confrontou os jogadores e acusou os atletas de falta de comprometimento durante o duelo. Líderes do elenco, Neymar e Marquinhos não gostaram da atitude e saíram em defesa do time.

Foi então, de acordo com o jornal, que uma discussão em clima quente teve início. "Os decibéis da discussão deixaram todos surpreendidos", disse o L'Equipe, na publicação.

Líder do Campeonato Francês, o PSG não contou com as presenças de Mbappé, Messi e Verratti e foi facilmente batido pelo Monaco. O placar poderia ter sido maior, mas o goleiro Donnarumma, com grandes defesas, evitou a goleada.

O PSG vinha de derrota para o Olympique, no meio da semana, quando foi eliminado da Copa da França. O time se prepara para encarar o Bayern de Munique, na próxima terça-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League.