Neymar e Marquinhos têm imprevisto e vão perder o primeiro treino da Seleção para a Copa

Um problema no voo fretado que traria da França o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar, ambos do PSG, evitou que todos os 26 jogadores convocados pelo técnico Tite já estivessem reunidos na concentração, no CT da Juventus, em Turim.

Os atletas tiveram que trocar de aeronave e têm chegada prevista para as 16h (meio-dia pelo horário de Brasília). Este também é o horário previsto para o início do primeiro treinamento do grupo, o que inviabiliza a participação dos dois jogadores na atividade.

A manhã desta segunda-feira (14) foi muito movimentada em frente ao J Hotel, equipamento que pertence ao Centro de Treinamento da Juventus, em Turim. Desde às 6h da manhã (horário local), torcedores brasileiros e italianos já se aglomeravam em frente ao hotel.

O zagueiro Bremer e os laterais Danilo e Alex Sandro foram os primeiros a se apresentarem, uma vez que jogam pela Juventus, já estavam no completo, mas em outro espaço, junto aos companheiros da equipe italiana.

Um pouco depois, foi a vez dos atletas que atuam na Espanha: o zagueiro Éder Militão, os laterais Alex Telles e Daniel Alves (está treinando com o time B do Barcelona) e os atacantes Vinicius Júnior, Raphinha e Rodrygo.

A última van com jogadores chegou por volta das 13h (9h de Brasília) trazendo os atletas que atuam na Inglaterra: os goleiros Ederson e Alisson, o zagueiro Thiago Silva, os meias Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá, além dos atacantes Antony, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus e Richarlison.