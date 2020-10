Neymar e outros 12 convocados se apresentam para jogos da Seleção

A Seleção Brasileira já tem 13 dos 23 convocados pelo técnico Tite presentes na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), para os primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O atacante Richarlison foi quem se apresentou mais cedo, no domingo (4), seguido por outros 12 atletas nesta segunda-feira (5). Entre eles, Neymar, que chegou de helicóptero por volta do meio-dia.

Além do jogador do Everton e do craque do Paris Saint-Germain, já estão em Teresópolis os goleiros Weverton, Ederson e Santos, os zagueiros Marquinhos, Felipe, Thiago Silva e Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Renan Lodi, o lateral-direito Gabriel Menino, o meia Everton Ribeiro e o atacante Éverton Cebolinha.

Outros atletas ainda se reapresentarão ao longo desta segunda-feira (5), quando parte do grupo fará o primeiro trabalho. Tite, porém, só terá 100% do elenco à disposição na terça-feira (6). No dia seguinte, quarta (7), a delegação embarca para São Paulo, onde será a estreia da Seleção Brasileira nas Eliminatórias.

O primeiro rival será a Bolívia, em partida marcada para a próxima sexta-feira (9), na Neo Química Arena, a casa do Corinthians. Depois, a equipe viaja para Lima, onde enfrenta o Peru, no dia 13 de outubro. A terceira e quarta rodada serão disputadas apenas em novembro, quando o Brasil enfrentará a Venezuela, no Morumbi, e o Uruguai, no estádio Centenário.

O goleiro Alisson, do Liverpool, que tinha sido convocado por Tite, sofreu uma lesão no ombro e foi desconvocado por não ter tempo hábil de recuperação. Em seu lugar, foi chamado Éderson, do Manchester City.

Veja os 23 jogadores convocados por Tite para a Seleção: