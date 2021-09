Neymar e Patricia Pillar trocam farpas na web por causa de Pelé

Neymar e Patricia Pillar se estranharam nas redes sociais, e protagonizaram uma treta no Twitter. Tudo começou quando a atriz criticou um comentário feito pelo jogador após a vitória do Brasil por 2x0 sobre o Peru, na última quinta-feira (9).

Ao sair de campo do jogo, o craque comentou sobre a aproximação com Pelé na lista de maiores goleadores da seleção, e afirmou que "vai ser uma honra". O Rei tem 77 gols pela seleção em jogos oficiais, segundo as contas da Fifa, contra 69 de Neymar.

Patricia não gostou da fala e, sem rodeios, postou: “Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável”.

Na sequência, um seguidor questionou a atriz, e comentou que se tratava de um dado, não um desleixo com o Rei do Futebol. Patrícia, então, rebateu: “Ele está no hospital, não era hora”.

Pelé está no hospital, não era hora. — Patricia Pillar (@patriciapillar) September 10, 2021

Neymar resolveu não deixar barato e, com ironia, respondeu aos tweets. "Ah pronto, tenho que parar de fazer gol agora", comentou o jogador, com alguns emojis de riso.

A atriz foi mais uma vez ao Twitter, e reforçou que não achou certo o astro do PSG e da Seleção Brasileira fazer a declaração sobre os gols naquele momento.

"Por uma questão de empatia e educação, não era hora para dizer que passaria o Pelé na artilharia. São essas delicadezas da vida que talvez você ainda não tenha aprendido", postou.

Neymar e Patricia Pillar trocaram farpas no Twitter

(Foto: Reprodução)

Aos 80 anos, Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 31 de agosto, para realizar exames de rotina. No dia 4 de setembro, o Rei do Futebol passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no cólon direito, e segue na UTI desde então. Na última sexta-feira (10), o centro de saúde divulgou boletim médico e afirmou que o ex-jogador 'vem se recuperando de maneira satisfatória'.

"O paciente Edson Arantes do Nascimento vem se recuperando de maneira satisfatória, encontra-se consciente, conversando ativamente e mantendo sinais vitais dentro da normalidade. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI)", diz o boletim.

Nas redes sociais, Pelé tratou de tranquilizar os fãs e mostrou otimismo na recuperação.

"Meus amigos, a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor. Estou ansioso para voltar a jogar, mas ainda vou me recuperar por mais alguns dias. Enquanto estou por aqui, aproveito para conversar muito com minha família e para descansar. Obrigado novamente por todas mensagens de carinho. Logo mais estaremos juntos novamente!", escreveu.