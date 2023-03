Neymar e Rafaella são hackeados no Twitter: 'Te amo, Marquezine'

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, teve o seu perfil no Twitter hackeado na tarde desta terça-feira (28). As mensagens ficaram no ar por cerca de 18 minutos e depois foram apagadas - com exceção de um tuíte xingando uma página de fofocas. Além do jogador, a irmã dele, Rafaella Santos, também teve sua conta na rede social invadida.

O hacker se identificou como Zestyx64, o mesmo que, em dezembro, invadiu as contas de Everton Ribeiro, Diego Ribas e Rodinei, e publicou mensagens com referências ao Vasco. O primeiro é jogador do Flamengo, e os outros dois tiveram passagens recentes pelo rubro-negro carioca.

Mensagens publicadas pelo hacker no perfil de Neymar

(Foto: Reprodução)

Na série de postagens, Zestyx64 mandou um recado a Neymar: "Tamo junto". O post chegou a ser fixado no perfil do atacante, e recebeu cerca de 10 mil curtidas. Ao jornal Extra, a equipe do camisa 10 confirmou o ataque. "Sim, foi hackeado. O Twitter está cuidando do assunto. Por enquanto não tenho mais informações", diz a nota.

A única mensagem que ficou no ar foi uma ofensa ao perfil Choquei. "Vai tomar no c*, te odeio", escreveu, marcando a conta da página.