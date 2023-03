Neymar é recordista de faltas no mundo desde que estreou pelo PSG

Desde que estreou com a camisa do Paris Saint-Germain, em agosto de 2017, Neymar se tornou o jogador mais caçado em campo no mundo. É o que aponta um levantamento feito pelo SofaScore. Segundo o site, o brasileiro sofreu 893 faltas em 220 jogos disputados ao longo desse tempo. Ou seja, foram aproximadamente 4,06 faltas por partida.

Os dados levam em conta as partidas feitas pelo craque com o PSG e com a Seleção Brasileira. Pela equipe francesa, o camisa 10 atuou em 173 partidas - e ficou fora de 130 confrontos.

De acordo com o SofaScore, foram analisados 77.220 jogadores no período em questão. Quatro dos oito primeiros colocados do ranking são brasileiros - e três jogam atualmente no futebol nacional: Dudu, do Palmeiras, em 2º; Marinho, do Flamengo, em 4º; e Zé Rafael, do Palmeiras, em 6º.

???? Faltas sofridas entre os 77.220 jogadores da nossa base de dados desde a estreia de Neymar pelo PSG:



893 ???????? Neymar (220J)

887 ???????? Dudu (300J)

804 ???????????????????????????? Grealish (235J)

721 ???????? Marinho (203J)

711 ???????? Messi (312J)

711 ???????? Zé Rafael (308J)

654 ???????? Fekir (233J)

653 ???????? Ricaurte (219J) pic.twitter.com/xa85HKwO00 — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 7, 2023

Neymar estreou pelo PSG no dia 13 de agosto de 2017, em partida contra o Guingamp. O brasileiro teve ótima atuação naquele jogo, quando fez gol, deu assistência e ajudou o time a vencer por 3x0. Mas, de lá para cá, teve que conviver com uma série de lesões.

Desde que chegou à França, o camisa 10 sofreu 12 lesões na carreira, e ficou 395 dias parado para tratamento. Vale lembrar que ele deve ficar de três a quatro meses de molho, depois de sofrer lesão no tornozelo no dia 19 de fevereiro, em jogo do Campeonato Francês contra o Lille. O astro precisará de cirurgia e está fora do restante da temporada.