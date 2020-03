Neymar e Thiago Silva optaram por voltar ao Brasil, diz jornal

De acordo com o jornal francês Le Parisien, Neymar e Thiago Silva, jogadores do PSG, optaram por retornar ao Brasil após o governo da França anunciar medidas restritivas para conter o avanço do contágio do novo coronavírus. O país europeu proibiu a população de sair de casa, a não ser por motivo relevante.

Neymar e Thiago Silva decidiram voltar para o Brasil para passar as restrições junto aos familiares. Segundo o Le Parisien, outros jogadores, a exemplo do italiano Verratti e do espanhol Ander Herrera optaram por ficar na França. O Campeonato Francês está suspenso por tempo indeterminado desde o último dia 13.

Neymar também usou sua conta pessoal no Instagram para estimular as pessoas a respeitarem o isolamento.