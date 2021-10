'Neymar é um pirralho mimado que manda em todos', dispara ex-PSG

Ex-jogador do Paris Saint-Germain, Édouard Cissé fez uma série de críticas a Neymar, e chamou o brasileiro de 'pirralho mimado'. O comentário veio após a derrota do time para o Rennes, por 2x0, no último domingo (3), pela 9ª rodada do Campeonato Francês. A atuação do camisa 10 na partida não agradou aos torcedores.

"Ele é um grande jogador, ninguém pode negar isso, mas ele se tornou um pirralho mimado e manda em todos ao redor", disse o ex-volante, , ao jornal Le Parisien.

Hoje aposentado, Cissé atuou pelo PSG entre 1997 e 2007. O ex-atleta fez uma comparação entre os tempos de Neymar no Barcelona e os atuais, no clube da capital francesa.

"No Barcelona havia uma estrutura. [Neymar] tinha um estilo de jogo mais limpo, embora driblasse mais. O trabalho dele era quebrar a linha defensiva, marcar a diferença e passar a bola para o 'general' Messi. Ele fez isso tão bem que se tornou seu 'alter ego'", avaliou.

"Em Paris, deram a ele as chaves e deixam ele fazer o que quer. Em um ponto, ele se perdeu", completou.

Apesar da derrota para o Rennes, a primeira no Campeonato Francês, o PSG lidera tranquilamente o torneio. O time é o líder com 24 pontos, seis a mais que o segundo colocado, o Lens.

Por outro lado, Neymar vive seu pior início de temporada na Europa. O brasileiro marcou apenas uma vez e deu duas assistências em sete jogos, participando de somente 3 dos 25 gols do time (12%).