Neymar está a um gol de igualar recorde de Pelé

Dono de 77 gols, Pelé ainda é o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira de acordo com os números da Fifa. O recorde, no entanto, pode ser batido nesta sexta-feira (9), às 12h, quando a equipe verde e amarela entra em campo para defender diante da Croácia a vaga nas semifinais da Copa do Mundo do Catar. A disputa será no estádio Cidade da Educação.

Atual camisa 10, Neymar soma 76 tentos e vai igualar o Rei do Futebol se balançar a rede contra a Croácia. O feito de Pelé foi registrado em 91 partidas. Neymar tem 123 jogos pela Seleção nos cálculos da Fifa, que não considera partidas contra clubes e combinados.

Antes de se aproximar da marca de Pelé, Neymar ultrapassou a de outros ídolos, a exemplo de Zico, que marcou 48 gols em 71 jogos, Romário que comemorou 55 em 70 partidas, e Ronaldo, que anotou 62 em 98 confrontos.

Com gols de Neymar ou não, se passar pela Croácia, o Brasil vai enfrentar na semifinal Holanda ou Argentina. Os possíveis adversários também jogam nesta sexta-feira, só que às 16h, no estádio Lusail.