Neymar fala em baque após eliminação do PSG: 'Dias complicados'

O Paris Saint-Germain deixou a Liga dos Campeões há pouco mais de uma semana, mas a eliminação da competição, nas oitavas de final, ainda abala os jogadores. Um dos astros do time francês, Neymar disse que "deu a vida" para estar apto para o duelo, e reconheceu o baque da derrota.

"Estão sendo dias complicados, semanas complicadas para nós. A gente não queria perder. A gente não está ali para isso, não programou isso. Ninguém fez corpo mole para isso. Muito pelo contrário. A gente se dedicou, se empenhou, treinou para buscar aquilo", afirmou, nesta quinta-feira (17), em entrevista durante evento de lançamento de sua nova chuteira.

"Voltei de lesão dando a minha vida para estar naquele momento. Por mais que fosse para perder, mas pelo menos estaria com o time dando a cara a tapa", completou.

O momento é bastante conturbado. Após a queda na Champions, Neymar foi muito vaiado pela torcida do PSG na vitória sobre o Bordeaux, por 3x0, no último domingo (13). As reclamações vieram das arquibancadas, inclusive, após o gol marcado por ele, no começo do segundo tempo.

"Agora o que mais vem me motivando são as mensagens dos meus familiares, de pessoas que mandam energias boas. Isso é o que nos faz mover cada vez mais. A vida de atleta é assim. Acontece. Um dia você está lá em baixo porque perdeu um jogo, mas depois pode inverter tudo isso em pouco tempo. Futebol é gratificante por causa disso", comentou.

O atacante brasileiro tem contrato com o PSG até junho de 2025, mas a mídia local garante que o clube estaria disposto a negociá-lo. O problema é o alto salário recebido pelo jogador, o que pode dificultar uma transação. Mbappé, por outro lado, está perto de fechar sua ida para o Real Madrid.

Após a saída da Liga dos Campeões, o PSG tem apenas o Campeonato Francês para disputar na reta final da temporada. O time é o líder do torneio, com 15 pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha.