Neymar faz festa de cinco de dias para 500 pessoas, mas veta celulares

A polêmica com a festa do humorista Carlinhos Maia nem esfriou e a notícia de uma nova comemoração pela frente, dessa vez do jogador Neymar, já agita as redes sociais. O craque do PSG prepara uma festona com 500 convidados para o Réveillon, em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. A informação é de Ancelmo Gois, colunista de O Globo.

Como sua mansão está em reforma, o jogador alugou uma casa nas proximidades, ao custo diário de R$ 6 mil. Para evitar se meter na mesma controvérsia, Neymar determinou que a celebração, prevista para durar cinco dias, não poderá ter celulares. Está proibido gravar stories durante a festa. Uma banda vai animar os convidados. A festa segue até 1º de janeiro.

Para evitar chamar atenção da vizinhança, Neymar construiu um anexo com proteção acústica. A casa tem cinco quartos, piscina, churrasqueira, deque privativo para barcos e uma área total de cinco mil metros quadraros.

A lista de convidados inclui os parças de sempre, como Gil Cebola e Jota Amâncio, a irmã Rafaella e influenciadora Camila Loures, entre outros.